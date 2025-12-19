Βαθαίνει η σύγκρουση ανάμεσα στους αγρότες και την κυβέρνηση, παρόλο που πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των κινητοποιήσεων, ενόψει και των γιορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής στον Λευκώνα Σερρών, μπαίνουν σε νέα φάση κλιμάκωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, από σήμερα τα μπλόκα θα γίνουν πιο δυναμικά, με κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και βασικών δρόμων σε αρκετές περιοχές.

Από την Παρασκευή, σε αρκετά μπλόκα θα προχωρήσουν σε κλείσιμο περισσότερων δρόμων και παρακαμπτήριων οδών, ενώ το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματίσει το άνοιγμα των διοδίων για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Ωστόσο, οι αγρότες θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει Χριστουγέννων, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουν τις μπάρες των διοδίων για ελεύθερη διέλευση.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης ήρθε χθες Πέμπτη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει. Όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας. Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» τόνισαν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «προχώρησε σε μια σειρά από ανακοινώσεις από το βήμα της Βουλής, μέσω των οποίων μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των αιτημάτων των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα». Επίσης, κάλεσε τους αγρότες να σταθμίσουν το γεγονός ότι πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 19/12, αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των αγροτών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, υπογράμμισε τη συγκυρία της εορταστικής περιόδου και την ανάγκη να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς, επιμένοντας πως η κυβέρνηση δε θα ενδώσει σε μαξιμαλισμούς.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μπλόκα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ”ναι” στον διάλογο, λέμε όμως ”όχι” -με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο- στην αχρείαστη ταλαιπωρία της κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, κάποιοι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, οι χειμερινοί προορισμοί θέλουν να λειτουργήσουν. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα λάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους.

Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα. Αλλά προφανώς, δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν – θα έλεγα – μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε και από την Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω και να επαναλάβω με κάθε τρόπο ότι η εξυγίανση, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα, αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε ότι θέλουν, να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί οι οποίοι πραγματικά τις δικαιούνται. Οφείλουν να στηρίξουν αυτή τη μεταρρύθμιση και να μη στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Ήδη, αυτή η μεταρρύθμιση έχει οδηγήσει σε εξοικονομήσεις πόρων. Πόρων οι οποίοι θα ανακατανεμηθούν, όπως έχουμε πει, στους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη, στους παραγωγούς, στους βαμβακοπαραγωγούς. Και με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύουμε τελικά στην πράξη αυτό το οποίο λέμε, ότ,ι όχι απλά δε χάνονται ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά τελικά τα χρήματα, τα οποία θα περισσέψουν από την εξυγίανση του συστήματος, θα τα καρπωθούν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».

Τα κυριότερα μπλόκα﻿ της χώρας

Λευκώνας Σερρών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγρότες διατηρούν τα τρακτέρ σε «θέση μάχης», ενώ θα επιχειρήσουν να ταλαιπωρήσουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους ταξιδιώτες. Την Παρασκευή (19/12), η διέλευση προς Λάρισα θα είναι ελεύθερη έως τις 14:00, ενώ από τις 14:00 έως τις 19:00 θα κλείσουν οι παρακαμπτήριες οδοί ανάλογα με τη δυναμική κάθε μπλόκου. Το Σαββατοκύριακο τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά.

Προμαχώνας

﻿Ο μεθοριακός σταθμός παραμένει αποκλεισμένος επ’ αόριστον για όλα τα φορτηγά, με ουρές χιλιομέτρων και σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Η αστυνομία αφήνει κενά ανά 60 νταλίκες για να διευκολύνει τον έλεγχο της κατάστασης.

Νίκαια

Σήμερα στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για τον προγραμματισμό νέων αποκλεισμών. Το πιθανότερο είναι να κλείσει η παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας-Βόλου από τις 16:00 έως τις 19:00. Το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες θα ανοίξουν τα διόδια του Ευαγγελισμού και ενδέχεται να μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Μάλγαρα

﻿Το μπλόκο προς Αθήνα παραμένει κλειστό για 18η ημέρα, με ανοιχτή μόνο τη διέλευση για δικηγόρους και μάρτυρες. Από τις 12:00 της Παρασκευής κλείνει η κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ενώ η διέλευση θα ανοίξει ξανά την Τρίτη, ενόψει των σχολικών διακοπών και της μετακίνησης των εκδρομέων.

Θουρία

﻿Νέα τρακτέρ προστίθενται καθημερινά στον κόμβο, με τη διέλευση για Αθήνα να γίνεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αρφαρών. Οι αγρότες διευκολύνουν τη διέλευση ασθενοφόρων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

Ευζώνων

﻿Ο αποκλεισμός συνεχίζεται καθημερινά από τις 18:00 έως τις 22:00, εκτός από τις ημέρες των Χριστουγέννων, ενώ προβλέπονται δράσεις και στα διόδια του Πολυκάστρου.