Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμμετέχει στην «Ώρα της Γης» με σβήσιμο φώτων

«Παρών» στην «Ώρα της Γης» δηλώνει για 15η χρονιά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ).

Tο Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, το αεροδρόμιο της Αθήνας σε μια συμβολική κίνηση, θα διακόψει τη λειτουργία ενός από τους δύο διαδρόμους του (δυτικός διάδρομος, 03L/21R και οι τροχόδρομοί του) από τις 20:30 έως τις 21:30, σβήνοντας τα φώτα και συμμετέχοντας και φέτος στην παγκόσμια πρωτοβουλία του WWF (World Wide Fund for Nature) «η Ώρα της Γης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο διάστημα θα μειωθεί και ο φωτισμός στα κτίρια του αεροδρομίου, στους χώρους στάθμευσης οχημάτων εργαζομένων και σε άλλους επιλεγμένους χώρους της υποδομής.

Παράλληλα, στον κεντρικό αεροσταθμό θα πραγματοποιούνται ενημερωτικές ανακοινώσεις σχετικά με τη συμμετοχή του αεροδρομίου και την παγκόσμια κινητοποίηση του WWF στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, ενώ σε οθόνες του κεντρικού αεροσταθμού θα προβάλλεται το επίσημο video για το Earth Hour.

O ΔΑΑ ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους του αεροδρομίου να συμβάλουν ατομικά στην «Ώρα της Γης» μειώνοντας ή σβήνοντας τα φώτα στο σπίτι. Στη συμβολική αυτή κίνηση για την κλιματική αλλαγή, συμμετέχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός καταστημάτων στο Εμπορικό Πάρκο του αεροδρομίου, καθώς και πολλά άλλα μέλη της αεροδρομιακής κοινότητας.

Σημειώνεται πως η διακοπή λειτουργίας του δυτικού διαδρόμου δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου και πραγματοποιείται κατόπιν ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που επιτρέπεται από την περιορισμένη διάρκεια της δράσης. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά από τον ανατολικό διάδρομο του αεροδρομίου.

Αεροδρόμιο Αθήνας και Κλιματική Αλλαγή

Από το 2009 ο ΔΑΑ συμμετέχει στο εθελοντικό πρόγραμμα για τη Διαχείριση & Μείωση των Εκπομπών ‘Ανθρακα Αεροδρομίων (Airport Carbon Accreditation) του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (ACI Europe), ενώ το 2023 αναβάθμισε την πιστοποίηση του στο στάδιο 4+ του προγράμματος, ενισχύοντας τη συνεργασία με τα Τρίτα Μέρη και τη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών τους, καθώς επίσης και υπολογίζοντας επιπλέον πηγές έμμεσων εκπομπών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δέσμευσης του ΔΑΑ για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025 στην πρωτοβουλία «Route 2025», ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 35,5MWp εντός της έκτασης του αεροδρομίου, επιτρέποντας στον ΔΑΑ (σε συνδυασμό με τον, ήδη σε λειτουργία, σταθμό 16MWp) να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ισόποση με τις ανάγκες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης μεγιστοποιείται χάρη στην αξιοποίηση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες χωρητικότητας 82MWh.

Ο ΔΑΑ έχει επίσης επενδύσει στη μετάβαση από συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο, σε τεχνολογία αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης. Παράλληλα έχει ολοκληρώσει την ενεργειακή αναβάθμιση του στόλου των οχημάτων του (εξαιρουμένων των βαρέως τύπου και ειδικών οχημάτων) αντικαθιστώντας τα με ηλεκτρικά, με την ταυτόχρονη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής φόρτισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις υπολειπόμενες εκπομπές του από το 2025, ο ΔΑΑ προβαίνει στην αγορά απορροφήσεων άνθρακα (carbon removals), εξασφαλίζοντας μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη διατήρηση της πιστοποίησής του στο στάδιο 4+ του Airport Carbon Accreditation.

Τέλος, από το 2021 ο ΔΑΑ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο STARGATE: SusTainable AiRports, the Green heArT of Europe μαζί με τα αεροδρόμια των Βρυξελλών, της Βουδαπέστης και της Τουλούζης. Στο πλαίσιο του έργου ο ΔΑΑ υλοποιεί μια σειρά από προγράμματα που αφορούν στα αεροπορικά βιοκαύσιμα, τη βιώσιμη κινητικότητα επιβατών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς επίσης και την κυκλική οικονομία.