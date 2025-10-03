Νοσοκομείο Νίκαιας για Ρούτσι: “Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για την ζωή του”

Στην κατάσταση υγείας του Πάνου Ρούτσι αναφέρεται το ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, όπου το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις.«Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του», σημειώνεται.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν του Νοσοκομείο Νίκαιας:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου»

Πάνος Ρούτσι: Αρνήθηκε τη νοσηλεία κι επέστρεψε στο Σύνταγμα

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση του νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του είναι πιο “ήπια” σε σχέση με την τελευταία εκτίμηση των ιατρών που παρακολουθούν τον κ. Ρούτσι από την στιγμή που ξεκίνησε την απεργία πείνας.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Πάνος Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά από την έναρξη της απεργίας πείνας ενώ εμφανίζει και σημαντικούς δείκτες υποθρεψίας. Ο ίδιος υποβλήθηκε σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει για νοσηλεία, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε, καθώς έχει δηλώσει αποφασισμένος να “το πάει μέχρι τέλους”, ώστε να γίνει πλήρως αποδεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του (για να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης της σορού και τοξικολογικές εξετάσεις).

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο κ. Ρούτσι επέστρεψε μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα, για να συνεχίσει τον αγώνα του.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία εκταφής του Ντένις που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Παρασκευή, αναβλήθηκε για την ερχόμενη εβδομάδα έπειτα από αίτηση της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Χθες Πέμπτη, ενώ βρισκόταν στην 18η ημέρα απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο Open επανέλαβε με αποφασιστικότητα το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, παρουσία δικού του ιατροδικαστή.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν να αρνείται την ιατροφαρμακευτική βοήθεια του ΕΚΑΒ, ο κ. Ρούτσι ξεκαθάρισε ότι η αλήθεια είναι διαφορετική: “Με βλέπει καθημερινά η γιατρός που έρχεται στο σημείο. Στο ΕΚΑΒ απλώς είπα ότι δεν χρειάζομαι κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν αρνήθηκα καμία βοήθεια”.

Ο ίδιος επισήμανε πως “θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για να γίνει τεστ DNA. Θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή“.

“Υπάρχουν ώρες που είμαι πολύ εξαντλημένος, δεν αντέχω να κάθομαι όλη μέρα και χρειάζομαι να ξαπλώσω. Όμως αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω. Είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει” ανέφερε ακόμα και πρόσθεσε:

“Αν είναι τόσο καθαροί, ας μου δώσουν το χαρτί. Δεν θα φύγω από εδώ. Και όταν λέω μέχρι τέλους, το εννοώ”.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, έστειλε σαφές μήνυμα προς την πολιτεία: “Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Λέω στην κυβέρνηση να μην τολμήσουν να προχωρήσουν στην εκταφή χωρίς την παρουσία των γονιών και χωρίς τον δικό μου ιατροδικαστή. Δεν θα το επιτρέψω”.

Το ιατρικό ανακοινωθέν:

“Για τον κ. ΡΟΥΤΣΙ Πάνο, 48 ετών, σε απεργία πείνας από την 15η 9ου 2025 (19η ημέρα)

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του ΓΝ Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση συνεχίζει εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 Kg σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9 % του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιού του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό.

Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επειγοντολόγος, Δημήτρης Ζιαζιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάζη Κωνσταντίνα ειδικευόμενη παθολογίας”.