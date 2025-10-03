Μείον 10 κιλά και με σημάδια υποθρεψίας ο Ρούτσι, ενώ διανύει τη 19η ημέρα απεργίας πείνας – Τι του είπαν οι γιατροί

Με εμφανείς τις επιπτώσεις από την πολυήμερη απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται από νωρίς το πρωί σήμερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και υποβάλλεται σε προληπτικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο Πάνος Ρούτσι που εδώ και 19 ημέρες κάνει απεργία πείνας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ζυγίστηκε και έχει χάσει 10 κιλά, ενώ εμφανίζει σημάδια υποθρεψίας.

Επίσης, έχει υποβληθεί σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα, ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Έτσι, μετά το πέρας των προληπτικών εξετάσεων, θα επιστρέψει στην πλατεία Συντάγματος, για να συνεχίσει την απεργία πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι σε δηλώσεις του χθες Πέμπτη τόνισε πως “θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό”.

Υπενθυμίζεται πως ο γιος του Ντένις σκοτώθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ο Πάνος Ρούτσι ζητά να γίνει εκταφή της σορού για περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών θανάτου του. Η εισαγγελία έχει απορρίψει το αιτήμά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και έδωσε το “πράσινο φως” μόνο για ταυτοποίηση DNA, με την εκταφή να προγραμματίζεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.

“Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου –είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος” επισήμανε χθες Τετάρτη.