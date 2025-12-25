Νίκος Πλακιάς: Καταδικάζει την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train – «Αρρωστημένη στάση»

Η χριστουγεννιάτικη ευχετήρια κάρτα που δημοσίευσε η Hellenic Train στα social media προκάλεσε έντονη οργή στον Νίκο Πλακιά. Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε την απογοήτευσή του για μια νοοτροπία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντικατοπτρίζει την Ελλάδα του 2025.

Ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτηση του στο Facebook την Πέμπτη (25/12), εξέφρασε την αγανάκτηση του, χαρακτηρίζοντας τη Hellenic Train ως «την εταιρεία που σκότωσε 57 αθώους».

Μάλιστα ο κ. Πλακιάς τόνισε ότι η συγκεκριμένη κάρτα αντικατοπτρίζει «την αρρωστημένη στάση ενός κράτους που επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές», επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για έκφραση απόλυτης χυδαιότητας».

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες σε όσους συνέλαβαν, σχεδίασαν και δημοσίευσαν την κάρτα, κάνοντας λόγο για μια νοοτροπία που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2025.

Όπως σημειώνει o πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή μόνο αν απευθυνόταν αποκλειστικά στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας, προσθέτοντας με πικρία ότι, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ακόμη τα τρένα, το πιο πιθανό είναι οι οικογένειες των θυμάτων να βρεθούν ξανά δίπλα στους αγαπημένους τους.