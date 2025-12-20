Νίκος Γιαννόπουλος: “Όποιος με αποκαλεί μέθυσο θα βρεθεί στα δικαστήρια”

Ρητά διαψεύδει την φημολογία ότι ήταν μεθυσμένος, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τον ευρωβουλευτή και πρώην καλαθοσφαιριστή, Νίκο Παππά στο Στρασβούργο.

Ο δημοσιογράφος προειδοποιεί ότι θα προχωρήσει στις δικαστικές αίθουσες, αναφερόμενος σε όλους όσους τον αποκαλούν «προκλητικό» και άλλα, μετά την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε από τον εν ενεργεία βουλευτή Νίκο Παππά.

Όπως γράφει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του: «Επειδή η πλάκα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Όποιος με χαρακτηρίζει δημοσίως, στα social ή και αλλού, μέθυσο, προκλητικό ή οτιδήποτε άλλο, αναφερόμενος στο περιστατικό του ξυλοδαρμού μου από τον εν ενεργεία ευρωβουλευτή, θα κληθεί, άμεσα, να αποδείξει τους ισχυρισμούς του στις δικαστικές αίθουσες».