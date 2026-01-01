Νηφάλιοι οι οδηγοί στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους

Εντατικοί έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν από την Τροχαία τις ημέρες των εορτών με σκοπό να μειωθούν τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Συγκεκριμένα, στην Αττική, από τις 06.00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 το πρωί της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.