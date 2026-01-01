Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νηφάλιοι οι οδηγοί στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους

Στόχος η μείωση των περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης

Νηφάλιοι οι οδηγοί στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς – Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 ελέγχους
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Εντατικοί έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν από την Τροχαία τις ημέρες των εορτών με σκοπό να μειωθούν τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Συγκεκριμένα, στην Αττική, από τις 06.00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 το πρωί της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ