Θρίλερ στον Νέο Κόσμο: Άνδρας και γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί σε διαμέρισμα – Βρέθηκε όπλο δίπλα τους

Ένα πραγματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στον Νέο Κόσμο με έναν άνδρα και μία γυναίκα να εντοπίζονται νεκροί σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 58 ετών που εντοπίστηκε με τραύμα στο κεφάλι και μία γυναίκα που βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση της σορού της γυναίκας είναι τέτοια που δεν μπορεί να εντοπιστεί το τραύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίπλα από τις σορούς εντοπίστηκε ένα όπλο και δύο κάλυκες.

Προανάκριση για το περιστατικό διεξάγει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.