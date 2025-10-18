Νέο Ηράκλειο: 16χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Το βράδυ της Παρασκευής, μια ανήλικη κοπέλα 16 ετών διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε λιπόθυμη κατάσταση στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, πιθανόν λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αρχές συνέλαβαν τον πατέρα της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ ερευνάται αν το αλκοόλ που κατανάλωσε η έφηβη της σερβιρίστηκε σε κατάστημα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία του Νέου Ηρακλείου, μπροστά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Περαστικοί που είδαν την κοπέλα σε κατάσταση λιποθυμίας ειδοποίησαν την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ λίγη ώρα αργότερα η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για πλήρη ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ανήλικη να είχε βρεθεί προηγουμένως σε κατάστημα της περιοχής, όπου πιθανόν της σερβιρίστηκε αλκοόλ παρά το γεγονός ότι δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.