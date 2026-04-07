Νεκρή 65χρονη στα Μετέωρα – Έπεσε στο κενό από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου

Νεκρή ανασύρθηκε μια 65χρονη γυναίκα στα Μετέωρα, μετά από πτώση σε βραχώδη περιοχή, την Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου.

Σύμφωνα με το tameteora.gr, η γυναίκα βρισκόταν στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τσάντα της, η οποία περιείχε τα στοιχεία της, στις τουαλέτες της Ιερας Μονής Αγίου Στεφάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό κατέγραψε με την κάμερά του επισκεπτης της Μονής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.