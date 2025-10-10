Νέες μαρτυρίες για τον 43χρονο που κάρφωσε την σύντροφό του με πιρούνι – «Είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του για να μη βγαίνει έξω»

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το βίαιο παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού, τόσο σε βάρος της πρώτης συζύγου και της κόρης του, όσο και εναντίον της 39χρονης εγκύου συντρόφου του στην οποία κατάφερε πάνω από 100 τραύματα με πιρούνι σε σώμα και πρόσωπο.

Η 39χρονη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» και κινδύνευσε να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι. Παράλληλα, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 43χρονος Γεωργιανός είχε τόσο βίαιη συμπεριφορά. Σύμφωνα με γειτόνισσα του 43χρονου, όταν η κόρη του ήταν στην τρυφερή ηλικία των 12 ετών την κούρεψε γουλί για να μη βγαίνει από το σπίτι.

Το κορίτσι βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μίας γυναίκας, η οποία λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε την 12χρονη στο σπίτι της, γιατί ο 43χρονος υποσχέθηκε ότι δεν θα την πειράξει ξανά, ωστόσο εκείνος δε δίστασε να τη χτυπήσει ξανά μπροστά της.

«Την είχε χτυπήσει πολύ ο μπαμπάς της και την είχα εγώ στο σπίτι. Της είχε ξυρίσει τα μαλλιά. Με την άδεια της μητέρας της είχε έρθει να μείνει σε μένα. Μου είχε πει ότι την χτύπησε ο μπαμπάς της γιατί είχε φύγει από το σπίτι. Την γύρισα και την χτύπησε και μπροστά μου πολύ. Η μητέρα της με είχε πάρει τηλέφωνο και είχαν έρθει μαζί σπίτι μου “σε παρακαλώ κράτα λίγο το παιδί γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο και να βγει έξω” μου είχε πει. Το παιδί φαινόταν, είχε χτυπήματα σε μπούτια, χέρια, πρόσωπο», ανέφερε η γυναίκα.

«Με την πρώτη του γυναίκα είχαν χωρίσει για αρκετό διάστημα, τρία – τέσσερα χρόνια. Είχε πάει η γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, έμενε εκεί αλλά δεν βρήκε δουλειά και γύρισε στην Αθήνα. Εγώ της είχα πει “γιατί γύρισες αν βλέπεις τέτοια συμπεριφορά; Είχε φύγει και είχε ηρεμήσει”. Μετά είχε φύγει και το παιδί από το σπίτι κρυφά», σημείωσε οικογενειακή φίλη του ζευγαριού.

Πλούσιο ποινικό παρελθόν

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια εκπομπή ο 43χρονος αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα αλκοολισμού. Ο 43χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν 12 φορές σε διάστημα 13 ετών. Παράλληα, είχε εμπλακεί σε σορεία τροχαίων ατυχημάτων, είχε καταδικαστεί για ληστεία και αναμένεται να απολογηθεί και για την επίθεση σε βάρος της 39χρονης

«Δεν το πιστεύω. Θα τρελαθεί η μάνα του. Χριστέ μου. Αυτός αφού ήταν κρατούμενος, πότε τον άφησαν; Ήταν λίγο άγριος και έπινε αλλά αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αυτός είναι για κρέμασμα», ανέφερε οικογενειακή φίλη του ζευγαριού.