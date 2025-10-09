Ψυχικό: Σοκάρει η εικόνα της 38χρονης εγκύου μέσα από το νοσοκομείο – Την κάρφωσε πάνω από 100 φορές για να μάθει την ταυτότητα του παιδιού

Σοκάρουν οι εικόνες της 38χρονης εγκύου μέσα από το νοσοκομείο «Αττικόν» λίγη ώρα αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες από το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί περισσότερες από 100 πιρουνιές από τον 43χρονο σύζυγό της που ρωτούσε για την ταυτότητα του παιδιού.

Η γυναίκα κάθεται σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, κρατάει μία μάσκα στο πρόσωπό της και προσπαθεί να κρύψει τα τραύματά της. Σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή «Live News» η 38χρονη βγήκε γυμνή στον δρόμο ζητώντας βοήθεια με τον 43χρονο να εξαφανίζεται και να συλλαμβάνεται λίγη ώρα αργότερα.

Γείτονας του ζευγαριού μιλώντας στην εκπομπή περιέγραψε τον 43χρονο ως φόβο και τρόμο της γειτονιάς αποκαλύπτωντας ότι η 38χρονη γυναίκα μένει μαζί του επειδή τον φοβάται.

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που «πιρούνιασε» προχτές. Την βρήκε εδώ και ένα χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι και καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί την φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος», ανέφερε.

«Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το χρονικό

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τρίτης (07.10) στο σπίτι του ζευγαριού στο Ψυχικό με την 38χρονη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, στο κεφάλι και τον θώρακα, ενώ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και στο μάτι.

Το βρέφος κατάφερε να «σωθεί», ενώ, η μητέρα του νοσηλεύεται στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου.

Το ποινικό προφίλ του 43χρονου

Την ίδια ώρα νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από το ποινικό παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού, ο οποίος συχνά μπαινόβγαινε στη φυλακή διαπράτωντας πληθώρα αδικημάτων από ξυλοδαρμούς, φθορά ξένης περιουσίας, συμμετοχή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο.

«Την πρώτη του γυναίκα την ξέρω πολύ καλά. Και η κόρη του η μικρή την οποία χτυπούσε, την άφηνε να κοιμάται στο σχολείο μέχρι που αναγκάστηκε η μάνα της σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και φυγάδεψε την κόρη τους στην Γεωργία με τη γιαγιά της», αναφέρει γείτονας του ζευγαριού.

«Τράκαρε 4 αυτοκίνητα πριν 4 μήνες. Το αχρήστευσε το αυτοκίνητο του. Μετά αγόρασε Mercedes διθέσιο γιατί η μάνα του είναι στην Αμερική και του στέλνει λεφτά κάθε μήνα. Δούλευε σ’ ένα βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή για 2-3 μήνες. Μετά τον έπιασαν, έκανε μια ληστεία δεν ξέρω. Τον άφησαν έξω. Έχει κάνει πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ;», συμπληρώνει.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα (09.10) ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (13.10).