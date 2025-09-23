Νέα Βύσσα: Το ελληνικό χωριό που μένει εκτός ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λάθους στην απογραφή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ανακοίνωσε ότι ο ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία θα μειωθεί στο μισό το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027 για χωριά της περιφέρειας με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Υπάρχει όμως ένα χωριό στον Έβρο, τα Νέα Βύσσα, που μένει εκτός του μέτρου. Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2021, καταγράφηκαν 1.679 κάτοικοι.

Ωστόσο, ο αντιδήμαρχος και οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς έκτοτε πολλοί έχουν φύγει ή έχουν πεθάνει, με αποτέλεσμα να ζουν σήμερα περίπου 900 άτομα.

Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν και μίλησαν στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, διεκδικώντας την ένταξη του χωριού τους στο νέο μέτρο. Όπως τονίζουν, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησαν και δική τους απογραφή ώστε να καταγραφεί ο πραγματικός πληθυσμός.