Νέα πρόκληση στο Αιγαίο με οπλισμένα τουρκικά F-16

Η Τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα (22/12) το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι ένα ζεύγος τουρκικών F-16 πραγματοποίησε δύο παραβιάσεις του FIR Αθηνών και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Επίσης, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Τουρκίας πραγματοποίησε μία παράβαση και έξι παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια, σημειώθηκε εικονική αερομαχία τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.