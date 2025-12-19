Αιγαίο: Τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εναέριο χώρο – Άμεση αντίδραση

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια από την τελευταία “αερομαχία” στο Αιγαίο, σήμερα, Παρασκευή (19/12), τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την Πολεμική Αεροπορία.

Απογειώθηκαν άμεσα ελληνικά αεροσκάφη, τα οποία εντόπισαν τα τουρκικά F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το επόμενο βήμα ήταν η εμπλοκή ανάμεσα σε Λήμνο και Λέσβο, όπου τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αποσύρθηκαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώθηκαν συνολικά οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, ενώ οι δύο από ζευγάρι F-16 και οι άλλες έξι από αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου.