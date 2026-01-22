Νέα Μάκρη: Μαθητές αψήφησαν τις φλόγες για να σώσουν ζευγάρι ηλικιωμένων (Βίντεο)

Μία παρέα μαθητών στη Νέα Μάκρη προχώρησε σε μια πράξη αυτοθυσίας και βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, μπήκαν σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Όταν είδαν τις φλόγες, οι παρέα των μαθητών από τη Νέα Μάκρη δεν δίστασε στιγμή. Σύμφωνα με όσα είπαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας είδαν ξαφνικά ένα σπίτι να καίγεται και άκουσαν μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Άμεσα πήραν την απόφαση και παρά τους πυκνούς καπνούς, ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, τρεις από τους μαθητές προσέφεραν βοήθεια στην ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι υπόλοιποι δύο σήκωσαν και μετέφεραν τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς ο χώρος όπου βρισκόταν ήταν πλημμυρισμένος από καπνό.

Οι νεαροί τόνισαν ότι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, ωστόσο, όταν διαπίστωσαν ότι ανθρώπινες ζωές βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο, δεν δίστασαν να δράσουν. «Δεν το σκεφτήκαμε, απλώς κάναμε αυτό που έπρεπε», ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως θα έκαναν το ίδιο ξανά.