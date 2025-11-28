Νέα Ερυθραία: Παραλίγο να πατήσει οικογένεια παραβιάζοντας δύο STOP ο γιος του γνωστού πολιτικού – «Δεν κατάλαβα ότι με καταδιώκουν αστυνομικοί»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τον γιο του γνωστού πολιτικού που συνελήφθη στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας μετά από καταδίωξη.

Σύμφωνα με το MEGA, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους αστυνομικούς παραβίασε δύο σήματα STOP και λίγο έλειψε να πατήσει μία οικογένεια που διέσχιζε το δρόμο.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν το απόγευμα της Τρίτης (25.11). Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ένα λευκό όχημα να έχει αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα και στη θέση του οδηγού κάθεται ο γιος του γνωστού πολιτικού προσώπου. Στη θέση του συνοδηγού κάθεται ένας φίλος του και αρχίζει η καταδίωξη στους γύρω δρόμους.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών να σταματήσουν εκείνοι προσπαθούν να χαθούν στα στενά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα άρχισαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο της Νέας Ερυθραίας, όταν κάτοικοι ειδοποίησαν τις αρχές και κατήγγειλαν ότι συγκεκριμένα άτομα προκαλούσαν φθορές στους χώρους.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τους δύο νεαρούς. Όμως τη στιγμή που οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, εκείνοι επιβιβάστηκαν βιαστικά στο λευκό όχημα και προσπάθησαν να ξεφύγουν.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα. Εκείνος και ο συνοδηγός του βγήκαν και τράπηκαν σε φυγή, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους καταδιώξουν, να τους ακινητοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 20 ετών, συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον οδηγό βεβαιώθηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις.

Και οι δύο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.