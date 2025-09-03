Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Νέα Ερυθραία: “Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ άδειασαν το σπίτι 79χρονης – “Μπες στο μπάνιο για να μην σε χτυπήσει το ρεύμα”

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τους υπαλλήλους της ΔΕΗ προσποιήθηκαν δύο επιτήδειοι στην Νέα Ερυθραία για να “αδειάσουν” το σπίτι μιας 79χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16:45 το απόγευμα της Τρίτης στην οδό Έλλης.

Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες μπήκαν στο σπίτι που διέμενε η ηλικιωμένη, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και της είπαν να μπει στο μπάνιο για να μην την “χτυπήσει το ρεύμα“.

Στη συνέχεια, αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που είχε μέσα σακούλα με ασημικά, καθώς και ένα πορτοφόλι με 200€.

