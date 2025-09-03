Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Απείλησαν τον ιδιοκτήτη με όπλο και άδειασαν το ταμείο

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Ευτυχίδου, στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αφαίρεσαν, υπό την απειλή όπλου, χρηματικό ποσό από τον 42χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.