Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Απείλησαν τον ιδιοκτήτη με όπλο και άδειασαν το ταμείο

Οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή

Παγκράτι: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Απείλησαν τον ιδιοκτήτη με όπλο και άδειασαν το ταμείο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στην οδό Ευτυχίδου, στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αφαίρεσαν, υπό την απειλή όπλου, χρηματικό ποσό από τον 42χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ