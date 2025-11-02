Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επίθεση σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια – Πέταξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, 9 προσαγωγές και 2 συλλήψεις

Χθες είχε προηγηθεί ρίψει μολότοφ σε ομάδα αστυνομικών στο λόφο Στρέφη

Νέα επίθεση σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια – Πέταξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, 9 προσαγωγές και 2 συλλήψεις
DEBATER NEWSROOM

Σε 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) μετά από επίθεση αγνώστων σε διμοιρία ΜΑΤ στα Εξάρχεια.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ομάδα 20 ατόμων πέταξαν 15 μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ, στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 29 και 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία. Να θυμίσουμε ότι επεισοδία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και στη Θεσσαλονίκη όταν άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε ομάδα αστυνομικών στο Τουρκικό προξενείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ