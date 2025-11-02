Νέα επίθεση σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια – Πέταξαν μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, 9 προσαγωγές και 2 συλλήψεις

Σε 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11) μετά από επίθεση αγνώστων σε διμοιρία ΜΑΤ στα Εξάρχεια.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ομάδα 20 ατόμων πέταξαν 15 μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ, στην συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος των συλληφθέντων, ηλικίας 29 και 22 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία. Να θυμίσουμε ότι επεισοδία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και στη Θεσσαλονίκη όταν άγνωστοι πέταξαν μολότοφ σε ομάδα αστυνομικών στο Τουρκικό προξενείο.