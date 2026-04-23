Δολοφονία 43χρονης στο Ηράκλειο: “Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση στο παρελθόν, συλλυπητήρια στην οικογένεια της κοπέλας” λέει ο αδελφός του 39χρονου

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από το πρώην σύντροφο της.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που έφερε τραύμα από όπλο που φέρεται να της προκάλεσε ο 39χρονος Μαρίνος Ανδρεαδάκης. Μιλώντας στο MEGA, o αδελφός του φερόμενου δράστη που έβαλε τέλος στην ζωή πριν από λίγα 24ωρα, εμφανίστηκε συγκλονισμένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της γυναίκας. Εγώ προσωπικά δεν ρώτησα τίποτα για τη σχέση τους, δεν ήξερα ότι είχαν σχέση. Παρότι είχα χάσει τον αδελφό μου, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα. Δεν πίστευα ότι θα τη βρουν νεκρή. Η διαφορά από το να ελπίζεις στο να συνειδητοποιείς την πραγματικότητα είναι μια κλωστή. Έχασα περισσότερα από τα διπλάσια χρόνια της ζωής μου όταν την βρήκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τελευταίο διάστημα η σχέση του ζευγαριού είχε διακοπεί οριστικά, περίπου δύο μήνες πριν το έγκλημα. Η συμπεριφορά του 39χρονου φέρεται να είχε γίνει πολύ πιεστική, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι παρακολουθούσε την 43χρονη και είχε προκαλέσει ζημιές στο όχημά της, εντείνοντας το κλίμα φόβου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν πλέον σχηματίσει μια πλήρη εικόνα των γεγονότων, αν και σημαντικά στοιχεία όπως το όπλο του εγκλήματος και το κινητό της 43χρονης παραμένουν ακόμη άφαντα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν αυτοκτονήσει, ο 40χρονος είχε καταθέσει στις Αρχές αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία επαφή μαζί της και ότι η σχέση τους είχε λήξει.

Ωστόσο, μαρτυρίες από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για μια προβληματική σχέση, με τον 40χρονο να φέρεται να ασκούσε πίεση στην 43χρονη, ακόμη και με παρακολούθηση μέσω GPS στο όχημά της. Παράλληλα, φαίνεται πως είχε οικονομικές δυσκολίες.