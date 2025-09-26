Νέα Χαλκηδόνα: Επεισόδιο με άγριο ξύλο για την προτεραιότητα στο φανάρι – Δείτε το βίντεο

Σε ένα άγριο επεισόδιο βίας κατέληξε διαπληκτισμός δύο ανδρών με αφορμή την προτεραιότητα σε ένα φανάρι στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Σε βίντεο που έφερε στην δημοσιότητα η ΕΡΤ, ο διαπληκτισμός κατέληξε σε μπουνιές καθώς δύο άνδρες άρχισαν να παλεύουν στην μέση του δρόμου. Ο ένας οδηγός ήταν με αυτοκίνητο, ο άλλος με μηχανή με την κατάσταση να ξεφεύγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαφωνία τους για την προτεραιότητα στο φανάρι είχε προκύψει λίγο νωρίτερα όταν τα δύο οχήματα τους έφτασαν δίπλα δίπλα στον δρόμο. Στην συνέχεια έδωσαν ραντεβού απέναντι όπου εκτυλίχθηκε το άγριο σκηνικό.

Το μένος των δύο ανδρών ήταν πολύ μεγάλο όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο. Το άγριο σκηνικό έγινε μπροστά από μια επιχείρηση στην Νέα Χαλκηδόνα με τον ιδιοκτήτη στην αρχή να φοβάται να τους πλησιάσει καθώς θεώρησε ότι είχαν όπλα. Η μπλούζα του ενός μάλιστα σκίστηκε κατά την διάρκεια του βίαιου περιστατικό.

Τελικά, μετά από λίγη ώρα επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και τους χώρισαν.