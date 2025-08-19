Νέα Χαλκηδόνα: H στιγμή της εκτροπής του πυροσβεστικού οχήματος – Βίντεο Ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19.08) στη Νέα Χαλκηδόνα με την εκτροπή ενός πυροσβεστικού οχήματος.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 15.00, στην οδό Αγίων Αναργύρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, όταν το όχημα της πυροσβεστικής, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ένα δέντρο.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να τραυματιστεί ένας από τους πυροσβέστες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 251 ΓΝΑ και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία και η κίνηση των οχημάτων αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 17.00. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στη φωτιά που πήγαινε το όχημα που ενεπλάκη στο τροχαίο πήγε άλλο πυροσβεστικό όχημα, ωστόσο η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και σβήστηκε από πολίτες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.