Ναύπλιο: Κατολίσθηση «έκλεισε» το μονοπάτι Αρβανιτιά – Καραθώνα

Ένας ψαράς παρατήρησε το γεγονός

Πηγή: Argolikeseidhseis.gr
DEBATER NEWSROOM

Σημειώθηκε ισχυρή κατολίσθηση το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στο Ναύπλιο, η οποία προκλήθηκε από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με όσα γράφει το argolikeseidhseis.gr, η κατολίσθηση στο Ναύπλιο σημειώθηκε στις 17:20, όταν κατέρρευσαν από το βουνό μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων, κλείνοντας πλήρως το μονοπάτι που συνδέει τις περιοχές Αρβανιτιάς και Καραθώνας.

Ένας ψαράς παρατήρησε το γεγονός, ο οποίος ήταν από απόσταση μάρτυρας του συμβάντος και περιέγραψε πώς είδε «να κατεβαίνουν μεγάλοι όγκοι χωμάτων και βράχων».

Ο δρόμος έχει κλείσει εντελώς. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Ναυπλιέων, εντόπισε αμέσως τον κίνδυνο και έχει τοποθετήσει προειδοποιητικές κορδέλες, αποκλείοντας την πρόσβαση στο σημείο για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Ήδη στον χώρο βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για αξιολόγηση των ζημιών και τον προγραμματισμό των εργασιών εκκαθάρισης και υποστήριξης του εδάφους. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματίας.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των επειγουσών εργασιών.

