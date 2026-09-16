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Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 45χρονος μετά από καταγγελία της συζύγου του – Είχε περίστροφο και 17 φυσίγγια

Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη 45χρονος μετά από καταγγελία της συζύγου του – Είχε περίστροφο και 17 φυσίγγια
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα μια 35χρονη γυναίκα από την Γεωργία ειδοποίησε την άμεση δράση ότι ο 45χρονος σύζυγος προσπαθούσε να μπει μέσα στην πολυκατοικία.

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Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο εντοπίζοντας τον άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να κρυφτεί. Μετά από έλεγχο εντοπίστηκε μέσα σε τσαντάκι περίστροφο με 6 φυσίγγια, και ακόμα 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία περί αλλοδαπών, για ενδοοικογενειακή βία, και περί όπλων.
Για την γυναίκα σχηματίστηκε δικογραφία περί αλλοδαπών γιατί δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής στη χώρα

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