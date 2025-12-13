Νάξος: Δύο ελαφρά τραυματίες σε εργατικό ατύχημα – Υποχώρησαν κάγκελα

Σημειώθηκε ένα εργατικό ατύχημα το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) στη Νάξο, κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή της Χώρας.

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ανάπλασης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου, όταν κάγκελα υποχώρησαν, με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο και να εγκλωβιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, οι εργαζόμενοι κατέληξαν σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα που είχε διανοιχθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου και είχε σημαντικό βάθος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάξου ειδοποιήθηκε άμεσα και έφτασε στο σημείο, ξεκινώντας επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο ένας από τους δύο εργάτες απεγκλωβίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ελαφρά τραυματισμένος, στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου.

Για τον δεύτερο εργάτη κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή ειδικού σχεδίου διάσωσης από την Πυροσβεστική, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα