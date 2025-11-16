Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Μηχανή συγκρούστηκε με αγροτικό στη Νάξο: Νεκρός ο 82χρονος αναβάτης

Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του οχήματος

Μηχανή συγκρούστηκε με αγροτικό στη Νάξο: Νεκρός ο 82χρονος αναβάτης
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το Σάββατο στη Νάξο, μετά από σύγκρουση μοτοσικλέτας με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με το cyclades24, το τροχαίο δυστύχημα έγινε στο 3ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Χώρας Νάξου – Εγγαρών στο ύψος του ΚΤΕΟ, το μεσημέρι του Σαββάτου. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, μία μηχανή συγκρούστηκε με αγροτικό με αποτέλεσμα ο 82χρονος μοτοσικλετιστής να βρει τραγικό θάνατο.

Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο ο οποίος έμενε μόνιμα στη Νάξο.

Όσον αφορά τον 80χρονο οδηγό του αγροτικού, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά. Αφού ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αττικής.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

