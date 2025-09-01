Νάξος: Απαντά η ταβέρνα στον κυβερνητικό εκρόσωπο «Δολίως επιχειρούν να μας ταυτίσουν με αντισημιτικές απόψεις» 

Με μία ανάρτηση το βράδυ της Δευτέρας (1/9/25), η γνωστή ταβέρνα της Νάξου, όπου προκλήθηκε το επεισόδιο με τουρίστες για ένα αυτοκόλλητο υπέρ της Παλαιστίνης, έδωσε τη δική της εκδοχή των γεγονότων και σχολίασε τα όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με την ταβέρνα, μία Εβραία τουρίστρια από τη Βρετανία «όρμηξε να σκίσει το αυτοκόλλητο, φώναξε στους υπόλοιπους πελάτες να φύγουν από το μαγαζί γιατί είμαστε ρατσιστές με τους Εβραίους και πήρε την παρέα της να φύγει χωρίς να πληρώσει ενώ είχαν φάει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπεύθυνοι της ταβέρνας σχολίασαν επίσης τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, λέγοντας: «Στον χορό της στρέβλωσης της πραγματικότητας μπήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που ζητάει τη δίωξή μας με τον αντιρατσιστικό νόμο. Δηλαδή, όλοι αυτοί νομίζουν ότι όταν παραγγέλνει ο πελάτης τις μπριζόλες του, εμείς του κάνουμε ανάκριση από πού είναι και τι πρεσβεύει εν γένει;».

Η ταβέρνα προσθέτει: «Όσον αφορά τη δυσφήμιση που δολίως επιχειρούν να μας ταυτίσουν με αντισημιτικές απόψεις δεν θα μείνει αναπάντητη. Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση να μας σπιλώνουν με αντιλήψεις όχι απλώς διαφορετικές, αλλά απόλυτα εχθρικές απέναντι στα ιδεώδη μας και στην πρακτική μας ως πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα, αντιλήψεις που τις φέρουμε και στον επαγγελματικό μας χώρο. Αντιλήψεις και στάσεις που είναι γνωστές όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα».

Το περιστατικό προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς δημοσιεύτηκε στην DailyMail μαζί με σχετικό βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει: «Προφανώς ισχύει ο νόμος και εφόσον αυτή η συμπεριφορά εμπίπτει σε διάταξη του αντιρατσιστικού νόμου η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει την δουλειά της. Εφόσον οπουδήποτε στη χώρα για οποιοδήποτε λόγο η δικαιοσύνη οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς στην χώρα μας από το 2019 δεν λειτουργούν παραυπουργεία δικαιοσύνης».