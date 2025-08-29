Καταγγελία Εβραίων τουριστών για ταβέρνα στη Νάξο: Αφίσα υπέρ Παλαιστίνης και η έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη (βίντεο)

Μια σύγκρουση ξέσπασε στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» της Νάξου, όταν τουρίστες Εβραίοι αντέδρασαν σε αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης που ήταν αναρτημένα στους τοίχους του εστιατορίου.

Η ανάρτηση των τουριστών που κατήγγειλαν το περιστατικό αναφέρει ότι η κόρη της Jude Lobb είδε τα αυτοκόλλητα και αφίσες που καταδίκαζαν το Ισραήλ και την πολιτική του «απαρτχάιντ» και όταν ζήτησε εξηγήσεις από τη σερβιτόρα, η συζήτηση εκτροχιάστηκε.

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας φέρεται να είπε στους τουρίστες «Φύγετε γ@μ\*\*\*νοι από το εστιατόριό μου!» και να τους χαρακτήρισε «Σιωνιστές» με φωνές τόσο δυνατές που άκουσαν και άλλοι πελάτες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο ιδιοκτήτης εξήγησε τη θέση του μέσω των social media και δήλωσε πως τα αυτοκόλλητα που κολλήθηκαν καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το «απαρτχάιντ» του Ισραήλ στη Γάζα.

Σημείωσε ότι επιλέγουν να μην σιωπούν για τέτοιες καταστάσεις, ακόμη και αν έχουν πληρώσει το τίμημα για αυτό. Ο ιδιοκτήτης καταγγέλλει πως η συγκεκριμένη παρέα των Βρετανών τουριστών, όταν πλησίασαν για να ζητήσουν τα ρέστα, προσπάθησαν να διαδώσουν ότι το μαγαζί είναι «ρατσιστικό» και κατά των Εβραίων, ενώ αργότερα αναγνωρίστηκε ότι ένα μέλος της παρέας ήταν στέλεχος οργανισμού που προωθεί πολεμικούς σχεδιασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά το δημοσίευμα της Daily Mail, ο ιδιοκτήτης καταγγέλλει ότι δέχτηκαν έναν καταιγισμό αρνητικών κριτικών στα social media, που κατά τη γνώμη του ήταν ψεύτικες και γεμάτες συκοφαντίες και απειλές, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν σε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του.

Η απάντηση του ιδιοκτήτη, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της στάσης του. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι η ταβέρνα «Αξιώτισσα» είναι δεσμευμένη στον αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την καταδίκη της φρίκης του πολέμου, προσδιορίζοντας τη θέση της σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής, όπως η Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

