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ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσκρουση του «Αριάδνη» στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Μετέφερε 286 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό μετέφερε 286 επιβάτες και περισσότερα από 120 οχήματα. Από την πρόσκρουση στην προβλήτα δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Πρόσκρουση του «Αριάδνη» στο λιμάνι της Μυτιλήνης – Μετέφερε 286 επιβάτες
EUROKINISSI
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Στην προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλήνης προσέκρουσε πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», μετά τη θραύση κάβων κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς–Χίος–Μυτιλήνη και στο εσωτερικό του βρίσκονταν 286 επιβάτες.

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Παράλληλα, μετέφερε:

  • 70 ΙΧ αυτοκίνητα
  • 37 φορτηγά
  • 19 δίκυκλα

Σύμφωνα με την ενημέρωση για το περιστατικό, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης έσπασαν κάβοι, με αποτέλεσμα το «Αριάδνη» να επακουμβήσει στην προβλήτα του λιμανιού.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος.

Αναμένεται η προβλεπόμενη επιθεώρηση του πλοίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές και εάν μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια τα δρομολόγιά του.

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