Μυστράς: 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τον πατέρα του σε καταψύκτη – “Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο”

Με 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή τιμωρήθηκε ο 55χρονος που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη στον Μυστρά έτσι ώστε να λαμβάνει τη σύνταξή του για την κατηγορία της ψευδής κατάθεσης, ενώ η απάτη θα εξεταστεί σε δεύτερο βαθμό.

Ο 55χρονος, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, υποστήριξε ότι η απόφασή του να διατηρήσει τη σορό του πατέρα του στην κατάψυξη δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά οφειλόταν στην αδυναμία του να διαχειριστεί την απώλειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι’ αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δικαστικές Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και τη συνέχιση της καταβολής των συντάξεων του ηλικιωμένου μετά τον θάνατό του.

Παράλληλα, αναμένονται τα οριστικά πορίσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, τα οποία θα αποσαφηνίσουν τα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου του 90χρονου. Οι πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, δεν έδειξαν εμφανείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί έπειτα από αστυνομική έρευνα, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από τα «εγκόσμια» για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αρχές όμως, σύντομα έφτασαν στον 55χρονο και τον συνέλαβαν καθώς στο κλειστό ξενοδοχείο εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του, μέσα στον καταψύκτη. Πριν βρεθεί η σορός ο άνδρας είχε ισχυριστεί ότι ο πατέρας του ήταν στην Αθήνα, πληροφορία που αντέκρουσε η αδερφή του κατηγορούμενου, που μένει στην Αθήνα.