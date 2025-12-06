Μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου από τους αγρότες – Έκλεισε η εθνική οδός στο σημείο (βίντεο)

Στον κόμβο του Μπράλου, έξω από την Λαμία, έστησαν το μπλόκο τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το lamiareport, ο Αγροτικός Σύλλογος Λαμίας, με την πρόσθεση δυνάμεων από δυτική και ανατολική Φθιώτιδα, από τους αγροτικούς συλλόγους της δυτικής Λοκρίδας, του Μώλου και των Καμένων Βούρλων, συναντήθηκαν στο παράπλευρο δίκτυο του ΠΑΘΕ πριν λάβουν το «πράσινο φως» να ανεβούν στον αυτοκινητόδρομο.

Στις 13:10’ δόθηκε βραδυπορία, ώστε να απομακρυνθούν όσα οχήματα κινούνταν εκείνη την ώρα στην εθνική οδό και πέντε λεπτά αργότερα, δόθηκε το σήμα να κοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του κόμβου της Ανθήλης.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να κρατήσουν σκληρή στάση πιέζοντας με τα δικά τους μέσα την Κυβέρνηση να λύσει πραγματικά τα προβλήματά τους, τα οποία όπως αναφέρουν «είναι ζωής ή θανάτου».