“Μπλόκο” στα social media για τους 15άρηδες – Το παράδειγμα της Αυστραλίας και η γνώμη των ειδικών

Όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, δεν ψάχνουν πια την παρέα στην πλατεία ή το παιχνίδι στη γειτονιά. «Θα κάτσω στο κινητό μου», λένε χωρίς δεύτερη σκέψη οι έφηβοι, αποτυπώνοντας μια πραγματικότητα που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία.

Με τα social media να εμφανίζουν χαρακτηριστικά εθισμού σε μικρές ηλικίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει και στην Ελλάδα μπλόκο στη χρήση τους από ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Το μοντέλο της Αυστραλίας, όπου το μέτρο ισχύει ήδη από τον Δεκέμβριο, αποτελεί οδηγό αλλά και προειδοποίηση.

Όπως εξηγούν ειδικοί, τα «παραθυράκια» είναι πολλά: φίλτρα που αλλοιώνουν την ηλικία στις φωτογραφίες, VPN που μεταφέρουν ψηφιακά τον χρήστη σε άλλη χώρα, ψεύτικα στοιχεία.

«Έχει γίνει εθισμός, απαραίτητο κομμάτι της ζωής μας», παραδέχονται τα ίδια τα παιδιά για τα social media, προβλέποντας ότι πολλοί θα προσπαθήσουν να παρακάμψουν τους περιορισμούς.

Οι ψυχολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι μια απότομη απαγόρευση σπάνια φέρνει αποτέλεσμα.

Τα παιδιά έχουν μάθει να επικοινωνούν, να εκφράζονται και να αναζητούν επιβεβαίωση μέσα από τις οθόνες. Από την άλλη, οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη, ακόμη και αν οι αντιδράσεις είναι έντονες.

Το στοίχημα πλέον είναι η ομαλή μετάβαση σε μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα, χωρίς εκπτώσεις στην προστασία των ανηλίκων.