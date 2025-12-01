Μπλόκο αγροτών στα Μάλγαρα: Άνοιξε η εθνική οδός στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη – Έμφραγμα” στη ΠΑΘΕ, πού υπάρχουν μπλόκα

Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών έχουν κλείσει από την Δευτέρα (1/12) οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκα σε σημεία της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.

Στις κινητοποιήσεις μπήκαν από το πρωί σήμερα και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης που μπλόκαραν την ΠΑΘΕ στα διόδια των Μαλγάρων προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο των Μαλγάρων. Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 15:00 άνοιξαν και πάλι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Στον αυτοκινητόδρομο υπήρχαν αυτοκίνητα που δεν κατάφεραν να περάσουν και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των οδηγών και των αγροτών, με έναν οδηγό ΙΧ να πέφτει πάνω σε τρακτέρ.

Οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και από παρακαμπτήριες οδούς κατόρθωσαν να βγουν στην εθνική οδό στον κόμβο των Μαλγάρων και να παρατάξουν τα περίπου 200 τρακτέρ τους.

(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Μπλόκα και στη Θεσσαλία

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα εκατοντάδες τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα μηχανήματα, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων. Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Πού βρίσκονται τα υπόλοιπα μπλόκα

Στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σε νέα συγκεντρωση στον κόμβο Καλπακίου Ιωαννίνων θα προχωρήσουν σήμερα, στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.