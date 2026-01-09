Μπλόκα αγροτών: Ποιοι δρόμοι ανοίγουν και ποιοι παραμένουν κλειστοί – Σύσκεψη στη Νίκαια πριν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Έπειτα από 40 ημέρες κινητοποιήσεων, οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών αποδέχθηκαν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, με την συνάντηση να έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (13/01).

Στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (10/01) νέα πανελλαδική σύσκεψη, ενώ η κυβέρνηση θέτει ως βασικές προϋποθέσεις για τον διάλογο το άνοιγμα των δρόμων και την καθολική εκπροσώπηση όλων των μπλόκων.

Κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια θα αποφασιστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Η αντιπροσωπεία θα οριστεί από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα, τόσο γεωργούς όσο και κτηνοτρόφους, χωρίς τη συμμετοχή μπλόκων που από την αρχή είχαν ταχθεί υπέρ άμεσου διαλόγου. Επιδίωξη είναι να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος, χωρίς αποκλεισμούς, με τα τρακτέρ εκτός δρόμων.

Το μπλόκο στα Μάλγαρα

Σήμερα, Παρασκευή (09/01) το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα κλείνει 40 ημέρες κινητοποιήσεων και συμμετέχει στον 48ωρο αποκλεισμό, έχοντας κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναμένεται μέσα στην ημέρα οι αγρότες να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τον πλήρη αποκλεισμό ή αν θα ανοίξουν τον δρόμο.

Από χθες το βράδυ, στη Χαλκηδόνα έχει δοθεί στην κυκλοφορία η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης–Πέλλας. Παράλληλα, στον κόμβο Τρίγλιας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι.

Το μπλόκο στην Εγνατία Οδό στην Δυτική Μακεδονία

Ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού παραμένει σε εξέλιξη, από αγρότες τις Δυτικής Μακεδονίας. Για σήμερα έχει αποφασιστεί και ο αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 17:00, με ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, στην Εγνατία Οδό, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 10:00 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας στους κάθετους άξονες της Εγνατίας, από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίθετα ρεύματα. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Τα μπλόκα στην Ήπειρο

Κλειστός παραμένει ο δρόμος στον κόμβο Παρακάλαμου, όπου επικρατεί και χιονόπτωση. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι θα αποφασίσουν εντός της ημέρας αν θα ανοίξουν το μπλόκο, ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Στο μπλόκο Καλπακίου, τα τρακτέρ παραμένουν εκτός οδοστρώματος χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν χθες και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού πριν από την είσοδο του λιμανιού εξωτερικού. Δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον αποκλεισμό για όλο το 48ωρο και να ανοίξουν τον δρόμο αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ. Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Το μπλόκο στην Βοιωτία

Παραμένουν τα τρακτέρ στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, όπου οι αγρότες σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, κρατούν πιο σκληρή στάση.

Ότι θα τηρήσουν την απόφαση που είχε ληφθεί για τον καθολικό αποκλεισμό τονίζουν οι επικεφαλής του μπλόκου, ενώ πρόκειται να επανεξετάσουν τη στάση τους στη συνέλευση που θα γίνει αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Τα μπλόκα στην Στερεά Ελλάδα

Αποχώρησαν από το μπλόκο του Μπράλου περίπου 100 τρακτέρ από την Καρδίτσα, μέσα στο πλαίσιο σταδιακής αποκλιμάκωση, και με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων επιστρέφουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65, όπου και θα παραμείνουν. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό.

Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για το άνοιγμα των παραδρόμων στον Μπράλο με στόχο να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην εθνική οδό.

Στη Θήβα, οι αγρότες συνεχίζουν τον αποκλεισμό τόσο της εθνικής όσο και της παλαιάς εθνικής οδού στο Καναβάρι έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Στη συνέχεια αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Τα μπλόκα της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Στο μπλόκο της Ροδόπης, στη δυτική είσοδο της Εγνατίας Οδού προς Κομοτηνή, διακόπηκε πλέον και η κυκλοφορία προς Αλεξανδρούπολη, πέρα από το ρεύμα προς Ξάνθη. Το τελωνείο Κομοτηνής συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα Ηγουμενίτσα–Κήποι, διακόπτεται από τον δυτικό κόμβο, με την κίνηση να διοχετεύεται μέσω παρακαμπτηρίων διαδρομών.

Παράλληλα, οι αγρότες καλούν τους βουλευτές Ροδόπης, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης σε σύσκεψη για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, χωρίς προς το παρόν να προχωρούν σε αποκλεισμούς των παρακαμπτηρίων οδών.

Τα μπλόκα στα τελωνεία

Στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής και Νίκης βρίσκεται σε εξέλιξη ο 48ψρος αποκλεισμός. Στον Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένη η διέλευση φορτηγών, ενώ τα Ι.Χ. διέρχονται περιοδικά. Στην Εξοχή, το μπλόκο θα ανοίξει σήμερα στις 18:00. Στη Νίκη αποκλείονται όλα τα οχήματα, με πιθανότητα περιοδικής διέλευσης Ι.Χ. και λεωφορείων.

Στο τελωνείο Ευζώνων, οι αποκλεισμοί θα συνεχιστούν καθημερινά έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, από τις 16:00 έως αργά το βράδυ, με διέλευση μόνο για έκτακτες ανάγκες.