Τρίτη και 13 η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, πώς φτάσαμε στον διάλογο – Οι δύο όροι του Μαξίμου

Ελπίδες για τερματισμό των κινητοποιήσεων γεννά η θετική απάντηση των αγροτών για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13/1 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά το «ναυάγιο» του ραντεβού στις 12/12, η κυβέρνηση όρισε νέα ημερομηνία, θέτοντας δύο αυστηρούς όρους: το κλιμάκιο των αγροτών που θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου να είναι αντιπροσωπευτικό από όλα τα μπλόκα και οι δρόμοι να έχουν ανοίξει.

Καταλυτικό ρόλο για να έρθουν πιο κοντά οι δύο πλευρές φαίνεται πως έπαιξε η κίνηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, που πρόσφερε στους αγρότες ένα απευθείας ραντεβού με τον πρωθυπουργό, την ώρα που οι κινητοποιήσεις είχαν κλιμακωθεί και η χώρα είχε «κοπεί» στα δύο.

Η πρόσκληση που απηύθυνε ο κ. Μαρινάκης μέσα από συνέντευξη στο newsbomb.gr, «έτρεξε» τις εξελίξεις και άλλαξε το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι, από τον 48ωρο «αποκλεισμό» της χώρας, φτάσαμε οι αγρότες να ανταποκρίνονται θετικά στο νέο κάλεσμα για διάλογο.

Για την ουσία του διαλόγου αλλά και το περιεχόμενό του, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι παραμένει αναγκαίος, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, λοιπόν, σε ένδειξη καλής θέλησης οι αγρότες σταμάτησαν το σχέδιο αποκλεισμού και των παρακαμπτηρίων οδών, με τα τρακτέρ βέβαια να παραμένουν στην εθνική οδό, έτοιμα για νέα μπλόκα.

Η εικόνα αυτή δείχνει σαφή αποκλιμάκωση μετά την πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, χωρίς ωστόσο να τίθεται θέμα λήξης των κινητοποιήσεων.

Από τις απαντήσεις που θα πάρουν οι αγρότες και από τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων τους θα εξαρτηθεί η συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όπως φαίνεται ο αποκλεισμός των δρόμων παγώνει ενόψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό, με τα τρακτέρ να αποσύρονται από τα σημεία πλήρους αποκλεισμού, παραμένοντας ωστόσο στα μπλόκα.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση για διάλογο στου Μαξίμου, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη.

Οι δρόμοι θα ανοίξουν σήμερα το μεσημέρι, αλλά τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα, παρατεταγμένα στις άκρες των δρόμων, καθώς η συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα κριθεί από το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την ερχόμενη Τρίτη.