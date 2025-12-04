Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η εθνική Πατρών – Πύργου

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με ένα μεγάλο μπλόκο που έκλεισε την εθνική Πατρών – Πύργου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μπλόκο βρίσκεται στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, ενώ γίνεται εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας.

Στη Κεντρική και Δυτική Μακεδονία παραμένουν τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, και κατά διαστήματα αποκλείουν τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας, άνοιξε σήμερα, Πέμπτη (04/12) το απόγευμα, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δεν θα προχωρήσουν σήμερα σε άλλο αποκλεισμό. Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να κάνουν γενική συνέλευση στην οποία θα συζητήσουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι αγρότες για λίγη ώρα επέτρεψαν τη διέλευση στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, ώστε να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

Σημειώνεται ότι στα διόδια των Μαλγάρων, στην εθνική οδό, παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.