Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο Προμαχώνας – Ουρές από νταλίκες σε τελωνεία και παραδρόμους

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα άνοιξε εξ νέου για τις νταλίκες, έπειτα από πολύωρο αποκλεισμό λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, όπου τα μπλόκα βρίσκονται σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου και στα σύνορα της χώρας, με τους αγρότες να αποκλείουν και τους παραδρόμους.

Οι νταλίκες έχουν σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων στον Προμαχώνα ώστε να περάσουν τα σύνορα, ενώ ίδια είναι η εικόνα και σε άλλα τελωνεία όπου περιμένουν να ανοίξουν τον δρόμο οι αγρότες.

Η αρχή έγινε από την παράκαμψη της Ριτσώνας, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με το μπλόκο στο Μπράλο να αποκλείει τον παρακαμπτήριο δρόμο στο 175ο χιλιόμετρο, που συνδέει τη Λαμία με τη Θήβα και τη Λιβαδειά.

Μέχρι τις 17:00 κράτησε ο αποκλεισμός, ενώ κατά τις 18:00, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας θα κλείσουν για τρεις ώρες την υψηλή και την παλαία γέφυρα, ώστε να αποκοπεί η Εύβοια να αποκοπεί από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Την επόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας θα ανοίξουν συμβολικά τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου και τις δύο ημέρες. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το απόγευμα. Την Κυριακή, οι αγρότες θα μοιράσουν φρέσκα κηπευτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, συνοδευόμενα από φυλλάδια που θα περιγράφουν με απλό τρόπο τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων προχώρησαν σε πενθήμερο αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής. Η απόφαση για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ελήφθη κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών.

Στο μπλόκο των Τρικάλων, οι αγρότες σε μια κίνηση καλής θελήσεως για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στην πόλη για τον Μύλο των ξωτικών, δεν απέκλεισαν τους παράδρομους.

Ανοίγουν τα μπλόκα των αγροτών το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων για σχεδόν τρεις εβδομάδες, κρατώντας κλειστή την κατεύθυνση προς Αθήνα, θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων έως το μεσημέρι της Τρίτης (23/12). Από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αποφάσεις, θα ανοίξουν τρία εκδοτήρια στα διόδια για να διευκολύνουν τη κίνηση κατά το τριήμερο των Χριστουγέννων και να αποφευχθούν προβλήματα στους οδηγούς. Αν δεν προκύψουν απρόοπτα, ανάλογη απόφαση αναμένεται να ληφθεί και για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς.

Κάθε μπλόκο θα αποφασίζει για πόσο χρόνο θα κλείνει τους παραδρόμους, ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτει. Η αρχή θα γίνει από το μπλόκο του Μπράλου, ενώ αντίστοιχες ενέργειες αναμένονται και από τα μπλόκα στη Νίκαια, το Κάστρο Βοιωτίας και τη Θήβα.

Το Σαββατοκύριακο, οι αγρότες θα ανοίξουν τα μπλόκα, διευκολύνοντας έτσι ένα μέρος των μετακινήσεων. Οι ώρες και οι ημέρες ανοίγματος θα καθορίζονται από κάθε μπλόκο ξεχωριστά.

Ο στόχος είναι να επαναληφθεί το τρίωρο κλείσιμο των παραδρόμων τη Δευτέρα, ενώ στη συνέχεια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, θα ανοίξουν για τρεις ημέρες και τα κεντρικά μπλόκα, αφήνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανοιχτές, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές.

Επιπλέον, οι αγρότες διευκρινίζουν ότι όλες αυτές τις ημέρες θα επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οχημάτων για επείγοντα περιστατικά.

«Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης ήταν ένα εντελώς επικοινωνιακό τρικ», σχολιάζουν οι αγρότες

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, ο οποίος έκανε λόγο για μαξιμαλιστικά αιτήματα των αγροτών, ο Γιώργος Μπότας, μέλος της συντονιστικής επιτροπής από το μπλόκο Μαλγάρων, τόνισε πως «μαξιμαλιστικό είναι αυτό που βάζει η ΔΕΗ στο τραπέζι που λέει ότι με 0,07 ευρώ την κιλοβατώρα δουλεύει κάτω από το κόστος». «Εμείς που δουλεύουμε εδώ και χρόνια κάτω από το κόστος, ήρθε κανένας να μας ρωτήσει πώς βγαίνουμε; Δεν ήρθε κανένας. Έπρεπε να βγουν τα τρακτέρ στον δρόμο για να υπάρχει πρόσκληση για το τραπέζι του διαλόγου» πρόσθεσε.

«Δεν τρώει πλέον ο κόσμος κουτόχορτο. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης ήταν ένα εντελώς επικοινωνιακό τρικ, περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα, κοστολογημένες προτάσεις, οι οποίες θα λύσουν τα προβλήματα. Και όχι μόνο τα προβλήματα που τρέχουν αυτή τη χρονιά με την απώλεια εισοδήματος αλλά προβλήματα που θα χαράξουν νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία θα δώσει το έναυσμα στον κόσμο να επιστρέψει στα χωράφια του, καθώς πλέον ο πληθυσμός είναι γερασμένος, οι νέοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα και ο κάμπος και η επαρχία βιώνει έναν απίστευτο μαρασμό και εγκατάλειψη» κατέληξε.

Σημειώνεται πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας θα ανοίξουν συμβολικά και τις δύο ημέρες τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 15:00 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή αναμένεται να μοιρασουν κηπευτικά προϊόντα σε διερχόμενους πολίτες, συνοδευόμενα από έντυπα που θα αναγράφουν σε απλοποιημένη μορφή τα αιτήματα του πρωτογενούς κλάδου.

Η κυβέρνηση και τα αιτήματα των αγροτών

Η κυβέρνηση απάντησε στους αγρότες λέγοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή υπό συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση, και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ, είτε γιατί δημοσιονομικά είναι ανέφικτα.