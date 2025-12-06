Μπαράζ συλλήψεων στην Ικαρία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών (Φωτογραφίες)

Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Ικαρία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας 55χρονος, ένας 47χρονος, μια 47χρονη και ένας 40χρονος από τις αστυνομικές Αρχές.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (05-12-2025) στην Ικαρία, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 40χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και για παράνομη οπλοκατοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αποξηραμένα φύλλα κάνναβης βάρους -10,78- γραμμαρίων,

-2- πυροβόλα όπλα,

-587- φυσίγγια για κυνηγετικά όπλα,

-100- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,

-9- συσκευασίες με καψύλλια – σκάγια,

ποσότητα πυρίτιδας βάρους -925- γραμμαρίων,

υλικά και παρελκόμενα για αναγόμωση φυσιγγίων και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο δράστης κατείχε τα προαναφερόμενα όπλα, τα φυσίγγια και τα λοιπά πυρομαχικά, παράνομα.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Συνελήφθη, χθες (05-12-2025) στην Ικαρία, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, 47χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας και του Αστυνομικού Σταθμού Ευδήλου Ικαρίας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε οικία όπου διαμένει η συλληφθείσα στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), συνολικού βάρους -1.524- γραμμαρίων,

ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή «σοκολάτας»), συνολικού βάρους -25,7- γραμμαρίων,

-197- ναρκωτικά χάπια,

σπόροι κάνναβης,

τρίφτης κάνναβης,

-5- καλαμάκια με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας,

διαφανής μεμβράνη,

-2- κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των -7.750- ευρώ, προερχόμενο από έκνομη δραστηριότητα.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, η 47χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Συνελήφθη, χθες (05-12-2025) στην Ικαρία, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, 47χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) συνολικού βάρους -240- γραμμαρίων και κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής προέκυψε ότι, ο δράστης κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

Και η τελευταία περίπτωση:

Συνελήφθη, προχθές (04-12-2025) στην Ικαρία, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, 55χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε οικία όπου διαμένει ο συλληφθείς στην παραπάνω περιοχή, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους -14- γραμμαρίων,

φύλλα κάνναβης, βάρους -280- γραμμαρίων,

σπόροι κάνναβης,

ναρκωτικά χάπια και

-4- τρίφτες κάνναβης.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.