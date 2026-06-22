Σταύρος Μπαλάσκας: Ενώπιον της δικαιοσύνης μετά τα σχόλια για τους χειρισμούς της ΕΛΑΣ στη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ενώπιον των δικαστικών αρχών καλείται να καταθέσει ο πρώην συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ. και τηλεοπτικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με τους χειρισμούς στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η σχετική είδηση έγινε γνωστή στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για την εξιχνίαση του εγκλήματος, με φόντο τις επικριτικές δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει ο κ. Μπαλάσκας σε τηλεοπτική εκπομπή, όπως μεταδίδει το parakritika.gr.

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Το παρασκήνιο και οι ισχυρισμοί για «γκάφα»

Ο τηλεοπτικός αναλυτής είχε χαρακτηρίσει ως «γκάφα» την απόφαση των αρχών να αφήσουν ελεύθερο τον 43χρονο βασικό ύποπτο μετά τις δύο πρώτες καταθέσεις του.

Μάλιστα, είχε υποστηρίξει δημόσια πως ο Κανέλλος Νικολάου ήταν σφόδρα ενοχλημένος από την εξέλιξη αυτή και είχε επιπλήξει τους υφισταμένους του για τους χειρισμούς τους.

Οι αστυνομικές αρχές απέρριψαν κατηγορηματικά τους παραπάνω ισχυρισμούς αμέσως μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Όπως επισημάνθηκε, όλες οι ενέργειες των ερευνητών έγιναν βάσει συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού και με αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων σε κάθε στάδιο της προανάκρισης.

Mετά τη δημόσια αμφισβήτηση των αστυνομικών ενεργειών, οι αρχές γνωστοποίησαν ότι ο κ. Μπαλάσκας θα κληθεί επισήμως από τη Δικαιοσύνη, ώστε να τεκμηριώσει και να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τα όσα ανέφερε στον τηλεοπτικό αέρα περί δήθεν δυσφορίας της ηγεσίας και λαθών των αστυνομικών υπηρεσιών.

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