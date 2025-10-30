Μοσχάτο: “Με χτύπησαν άσχημα 15 άτομα” – Τα πρώτα λόγια του 13χρονου στον πατέρα του και η συμμορία “183”

Για μια παρεξήγηση φαίνεται πως οι 15 ανήλικοι ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο το περασμένο Σάββατο, όπως αποκάλυψε ο πατέρας του.

Μάλιστα, οι δράστες της βίαιης επίθεσης εκτιμάται πως έχουν συστήσει συμμορία στην περιοχή με το όνομα “183”, που προκύπτει από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, ο πατέρας του ανήλικου που ξυλοκοπήθηκε, ανέφερε πως “το Σάββατο, περίπου 20:40 βρισκόμουν εκτός Αθηνών, με καλεί ο γιος μου και μου λέει ‘μπαμπά, με έχουν χτυπήσει 15 άτομα άσχημα, δεν έχω μπαταρία στο κινητό τηλέφωνο, τι να κάνω;’”.

Ο πατέρας του απάντησε πως είχε δει από το στίγμα του κινητού πού ακριβώς βρισκόταν, να μείνει εκεί για να έρθει να τον πάρει κάποιος.

“Το παιδί -μαθητής Β’ γυμνασίου- το είχαν χτυπήσει 15 άτομα, τα οποία δεν τα γνώριζε, δεν ήταν από το σχολείο του” σημείωσε ο πατέρας του ανήλικου και εξήγησε πως αφορμή για τον ξυλοδαρμό ήταν μια φράση που είπε ο γιος του σε μια φίλη του, με την οποία βρίσκονταν μαζί στο πάρκο. Εκείνη τη στιγμή όμως, φαίνεται πως ήταν μπροστά ένα από τα μέλη της συμμορίας, ο οποίος ρώτησε τον 13χρονο: “Σε εμένα το είπες αυτό;”.

Αν και το παιδί αρνήθηκε, λέγοντας “όχι, στη φίλη μου, είναι η κολλητή μου”, εκείνος αποκρίθηκε: “Καλά, θα δεις τι θα πάθεις”.

Λίγη ώρα μετά, έφτασαν τα 15 άτομα στο πάρκο και άρχισαν βίαια να ξυλοκοπούν τον 13χρονο: “Το παιδί μου το χειρίστηκε πάρα πολύ ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι, προσπαθούσε μόνο να αποφύγει τα χτυπήματα. ‘Με χτυπάγανε, με κλωτσάγανε, μπαμπά’, μου είπε”.

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας του 13χρονου, από την ασφάλεια όπου πήγε για την καταγγελία του περιστατικού, τον ενημέρωσαν ότι κάποιοι από τους 15 που χτύπησαν το παιδί του, είναι γνωστοί στις αρχές. Τον ενημέρωσαν ακόμη πως έχουν συστήσει μια ιδιότυπη “συμμορία” που λέγεται “183”, από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου.

“Το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να βγαίνει, δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο, αλλά πρέπει να συνεχίσει τη ζωή του”, κατέληξε ο πατέρας.

“Είναι γνωστή η ομάδα αυτή που ασκεί εκφοβισμό σε παιδιά εδώ. Έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Το παιδί αυτό έχει γίνει στόχος μέρες” δήλωσε νωρίτερα στο DEBATER κάτοικος της περιοχής. “Ελπίζω να βρουν και τους άλλους 9” προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους έξι κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν στο Μοσχάτο.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους, ενώ αναζητούνται εννέα ακόμα ανήλικοι που συμμετείχαν στην επίθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων εννέα που συμμετείχαν στην επίθεση και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.