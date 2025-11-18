Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
Με πρόταση του Γιάννη Κεφαλογιάννη
Με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 98/2025 (Α’ 201), με βάση το οποίο μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Η ενέργεια αυτή είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις