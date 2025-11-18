Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Με πρόταση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 98/2025 (Α’ 201), με βάση το οποίο μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

Η ενέργεια αυτή είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΕΛΛΑΔΑ

