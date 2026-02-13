Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ: «Συνεχής επαγρύπνηση για την καταπολέμηση του εγκλήματος»

Την ανάγκη οι αστυνομικοί να συνεχίσουν την πολλή και καλή δουλειά που γίνεται στις γειτονιές της Αττικής για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, επανέλαβε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας το πρωί σε εκδήλωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, στο Δημαρχείο Φυλής.

Νωρίτερα είχε μιλήσει σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ σε εκδήλωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής.

Ο κ. Υπουργός συνεχάρη τους Αξιωματικούς και τα Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ για την καλή δουλειά που έχουν κάνει όλο αυτόν τον χρόνο, επισημαίνοντας πως η πολιτική και φυσική ηγεσία θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους στην προσπάθεια που γίνεται, καθώς η βασική στρατηγική για την καταπολέμηση του εγκλήματος είναι η επαγρύπνηση.

«Οι εγκληματίες δεν κοιμούνται, το έγκλημα δεν ησυχάζει, το έγκλημα είναι εδώ, καθημερινά, και απεργάζεται τρόπους για να πλήξει τα συμφέροντα της κοινωνίας και την κοινωνική ειρήνη. Το ζητούμενο είναι να παρέχουμε ασφάλεια και να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι για κάθε πρόβλημα έχουν κοντά τους την αστυνομία», είπε.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού με τον οποίο υπάρχει στενή συνεργασία για την επίλυση των ιδιαίτερων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Όπως είπε ο κ. Υπουργός, μόλις τον συνάντησε ο κ. Δήμαρχος τον ευχαρίστησε για την καλή δουλειά που γίνεται στον Δήμο, λέγοντάς του: «Επιτέλους τα βράδια κοιμόμαστε».

«Οφείλουμε να συνεχίσουμε το έργο μας για να διευκολύνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτή τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει πρέπει να τη συνεχίσουμε», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των Υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο μέσων και τεχνολογίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δράση των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης μέσα στους οικισμούς με υψηλή παραβατικότητα, όπως και στις ομάδες αστυνόμευσης στα ΜΜΜ, στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ, τονίζοντας πως συμπληρώνουν ένα ουσιώδες σχέδιο προστασίας και ασφάλειας στην περιοχή, που σταδιακά με προσθήκες και δράσεις θα αποτελεί ένα πλήρες πλαίσιο ασφάλειας.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για την ανάγκη στήριξης του αστυνομικού προσωπικού και σημείωσε πως το 2025 ήταν εξαιρετικά παραγωγικό σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, ενώ το 2026 θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να βοηθηθούν και οι Αστυνομικοί της Αττικής που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από τις Υπηρεσίες και τους συναδέλφους τους της Περιφέρειας. Επανέλαβε, μάλιστα πως οι Υπηρεσίες της Αττικής θα ενισχυθούν με συνολικά 1.400 άτομα, εκ των οποίων τα 800 μέσα στην άνοιξη και τα υπόλοιπα 600 από το φθινόπωρο.

«Είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας, είμαστε μαζί σας. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Αστυνομίας και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής.