Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν προσωρινά σταθμοί το Σάββατο λόγω ΔΕΘ

Για το Σάββατο (06/09), στις 15:00,θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» στο μετρό Θεσσαλονίκης, έπειτα από εντολή των αστυνομικών αρχών. Αυτό το γνωστοποίησε με ανακοίνωση της σήμερα η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου «Thema».

Οι προαναφερόμενοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, και επισημαίνεται ότι για την ώρα επαναλειτουργίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά, σύμφωνα με την Thema.

Στο μεταξύ, με την ίδια ανακοίνωση η Thema γνωστοποιεί ότι στη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (06-14/09), θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι», για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών, τις εξής ώρες: Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00, Σάββατο 06/09 – Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00, Δευτέρα 08/09 – Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00 και Σάββατο 13/09 – Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00.