Μετρό Θεσσαλονίκης: Κατέβασαν ξανά τους επιβάτες στην σήραγγα – Περπάτησαν 600 μέτρα (εικόνα)

Ακόμη ένα απρόοπτο σημειώθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης καθώς επιβάτες χρειάστηκε να κατέβουν από το συρμό και να περπατήσουν στην σήραγγα.

Ειδικότερα, το Rthess.gr, μεταδίδει πως βλάβη παρουσιάστηκε στη γραμμή 1 πριν το σταθμό «Νέα Ελβετία». Οι επιβάτες, βγήκαν στη σήραγγα και περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον τερματικό σταθμό. Το πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) λίγο μετά τις 09:00.

Λίγο μετά τις 10:00 η λειτουργία του μετρό αποκαταστάθηκε.

«Από το σταθμό “Μαρτίου” έως το σταθμό “Νέα Ελβετία” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Μαρτίου”.

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι επιβάτες που κινούνται προς κέντρο ή προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στον σταθμό “25η Μαρτίου” στην άλλη τροχιά και συνεχίζουν το δρομολόγιό τους, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση