Μεταναστευτικό: Τροπολογία για τη δημιουργία δύο προσωρινών κέντρων κράτησης στην Κρήτη

Τροπολογία για τη δημιουργία δύο προσωρινών κέντρων κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, σε Χανιά και Ηράκλειο, προτίθεται να καταθέσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τροπολογία που θα δίνει το «πράσινο φως» για τη λειτουργία των νέων δομών αναμένεται να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη (04.02).

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι, εφόσον οι μεταναστευτικές ροές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, θα προχωρήσει η δημιουργία μόνιμης δομής στο νησί. Όπως σημείωσε, για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας εγκατάστασης απαιτείται χρονικό διάστημα περίπου δύο ετών.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός τόνισε ότι υπήκοοι χωρών όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, οι οποίοι «κατά βάση δεν δικαιούνται άσυλο», τίθενται άμεσα σε καθεστώς κράτησης. Στόχος είναι η ταχεία εξέταση και απόρριψη των αιτημάτων ασύλου, ώστε να δρομολογείται άμεσα η διαδικασία επιστροφής.

«Η στόχευσή μας είναι να ασκηθεί ιδιαίτερα αυξημένη πίεση στις εθνικότητες που δεν δικαιούνται άσυλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, προσθέτοντας ότι διαφορετικός και πιο στοχευμένος είναι ο χειρισμός των ροών που προέρχονται από το Σουδάν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περίπου 3 εκατομμύρια Σουδανοί έχουν εκτοπιστεί, ενώ εκτιμάται ότι 500.000 έως 600.000 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη.