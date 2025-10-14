Μεταναστευτικό: 24 ΜΚΟ λαμβάνουν 175 εκατ. ευρώ – “Σκληραίνει” ο έλεγχος και η ένταξη στο Μητρώο

Δημοσιοποιήθηκε η λίστα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό και έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις, όπως έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ΜΚΟ έλαβαν συνολικά 16.670.162,92 ευρώ από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ για την περίοδο 2014-2021, ενώ από δωρεές και συνεισφορές από το εξωτερικό καταγράφηκαν 50.099,82 ευρώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων προέρχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΥ) για την περίοδο 2021-2027, με συνολικό ύψος επιχορηγήσεων 175 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλες οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου και υπόκεινται σε διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους, με δυνατότητα επιτόπιων επαληθεύσεων, ανακτήσεων ποσών ή ακόμη και ανάκλησης χρηματοδότησης σε περίπτωση παρατυπιών.

Η λίστα περιλαμβάνει 24 οργανώσεις με αναλυτικά ποσά ανά δικαιούχο, καλύπτοντας δράσεις στέγασης, φιλοξενίας, κοινωνικής επανένταξης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής βοήθειας, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων, χρηματοδοτούμενες από τα Προγράμματα ΤΑΜΕΥ 2021-2027 και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 2021-2025.

Δικαιούχος ΜΚΟ — Συνολικό ποσό χρηματοδότησης

– Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας) — €7.221.243,00

– Αλληλεγγύη Solidarity Now — €2.092.102,35

– Άρσις Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων — €22.481.663,95

– Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός ΑΜΚΕ — €365.464,00

– Εκποσπο Νόστος (Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλινοστούντων Ομογενών) — €12.945.277,19

– Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ Λέσβου — €18.412.218,14

– Μετάδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη — €20.832.141,54

– Φάρος Ελπίδας — €6.663.873,00

– Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση — €139.884,00

– Σύλλογος Μέριμνης Ανηλίκων και Νέων — €2.549.714,40

– Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος — €1.498.188,19

– Catholic Relief Services (U.S. Conference of Catholic Bishops, Υποκατάστημα Ελλάδας) — €31.804.341,70

– Hopeten ΑΜΚΕ — €2.494.876,00

– The Home Project ΑΜΚΕ — €9.874.317,00

– Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Νέων Ηπείρου — €4.723.430,12

– Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αποστολή — €1.614.135,00

– Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) — €11.547.236,22

– Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός — €7.609.638,00

– Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτική Έκφραση Θεσμοί (ΕΚΠΕΘΕ) — €9.042.449,25

– Ζεύξις ΜΚΟ — €6.354.203,20

– Ιατρική Παρέμβαση — €4.677.440,88

– ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) — €6.631.583,54

– Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας — €18.342.749,63

– Συνύπαρξις – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων — €20.899.959,44

– Το Χαμόγελο του Παιδιού — €381.653,00

– Δύναμη Ζωής ΑΜΚΕ — €460.192,00

Σύνολο χρηματοδοτήσεων:

Από το πρόγραμμα ΤΑΜΕΥ – €175.000.000

Από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014–2021 — €16.670.162,92

Από δωρεές και συνεισφορές εξωτερικού — €50.099,82

Σύνολο: €191.720.262,74

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν δράσεις που έχουν ως δικαιούχους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι ενίοτε συνεργάζονται με ΜΚΟ στο πλαίσιο των δικών τους διαδικασιών, εφόσον αυτές έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην έγγραφη απάντησή του, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει μηχανισμό διαφάνειας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τον τρόπο κατανομής των ευρωπαϊκών κεφαλαίων και τους φορείς που τα διαχειρίζονται. Παράλληλα, προτίθεται να τροποποιήσει το πλαίσιο χορήγησης προγραμματικών συμβάσεων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν και άλλοι φορείς εκτός των ΜΚΟ.

Ταυτόχρονα, αναμένεται αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία και τον έλεγχο των ΜΚΟ, τόσο όσον αφορά την ένταξή τους στο Μητρώο όσο και τους διαχειριστικούς ελέγχους που διενεργούνται.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΚΥΑ 19976/2024, Β΄4817), κατά την αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης από ΜΚΟ εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η εμπειρία του φορέα, η συνάφεια του καταστατικού, η εγγραφή στα απαιτούμενα Μητρώα, η ποινική κατάσταση του νομίμου εκπροσώπου, η δήλωση πραγματικών δικαιούχων και η τήρηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων. Μετά την ένταξη μιας πρότασης, πραγματοποιούνται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που καλύπτουν διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές της δράσης. Σε περίπτωση παρατυπιών, επιβάλλονται συστάσεις, δημοσιονομικές διορθώσεις, ανακτήσεις ποσών ή ακόμη και ανάκληση της απόφασης ένταξης, με όλες τις σχετικές αποφάσεις να δημοσιοποιούνται στο «Διαύγεια». Επιπλέον, η διαδικασία ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί και κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 50 της ανωτέρω απόφασης και το σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών.