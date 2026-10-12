Μενίδι: Σοκάρουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής για την 89χρονη – Την ξυλοκόπησαν και την έπνιξαν

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την 89χρονη που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η άτυχη γυναίκα από το Μενίδι έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και τραύματα στον θώρακα, ενώ ο άνθρωπος που της αφαίρεσε τη ζωή φέρεται να της έφραξε το στόμα και στη συνέχεια με το άλλο του χέρι να την πίεσε στον λαιμό.

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Υπενθυμίζεται ότι οι άντρες της ΕΛΑΣ που έσπευσαν στο σπίτι που έμενε η 89χρονη στο Μενίδι προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της.

Μαζί με τον 62χρονο έχει προσαχθεί και ο 69χρονος ανιψιός του θύματος ο οποίος ήταν και αυτός που ενημέρωσε τηλεφωνικώς τις αστυνομικές αρχές.

Ο γιος της 89χρονης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, να είναι σχεδόν τυφλός, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.