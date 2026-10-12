Μενίδι: Νεκρή 89χρονη μέσα στο σπίτι της – “Ο γιος της την χτυπούσε και ήταν χρήστης ναρκωτικών”

Νεκρή εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου, περίπου στις 2:07, μια 89χρονη γυναίκα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου, στο Μενίδι.

Την γυναίκα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της η αστυνομία την οποία είχε καλέσει ο 69χρονο ανιψιός του θύματος, καθώς άκουγε φωνές μέσα από το σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, έμενε μαζί με τον 62χρονο γιο της, επίσης ρακοσυλλέκτη, ο οποίος προσήχθη, μαζί με τον ανιψιό της.

Μετά από εξέταση του ιατροδικαστή, βρέθηκαν μώλωπες στην σορό της γυναίκας, σε πρόσωπο και λαιμό, με την ασφυξία να είναι η αιτία θανάτου της και την ώρα που απεβίωσε να είναι περίπου στις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 62χρονος γιος, που συνελήφθη ως ύποπτος, είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, με ψυχολογικά προβλήματα κι έχει συλληφθεί μια φορά στο παρελθόν για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με μαρτυρία στο DEBATER για την δολοφονία στο Μενίδι:

«Tην χτυπούσε την άτυχη γυναίκα. Έχω δει περιστατικό να πηδάει τις ταράτσες. Ήταν χρήστης ναρκωτικών και έχει ξαναφέρει την αστυνομία στο σημείο. Είχε ένα ατύχημα και από τότε δεν έβλεπε καλά, τον αδερφό του τον έχασαν από ναρκωτικά. Κάποια στιγμή θα γινόταν παιδιά αυτό…».