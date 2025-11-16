Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη της ΑΡΑΣ εμφανίστηκαν στο Πολυτεχνείο μετά τα χθεσινά επεισόδια (βίντεο)

Μια ημέρα πριν την 52η επέτειο

Μέλη της ΑΡΑΣ εμφανίστηκαν στο Πολυτεχνείο μετά τα χθεσινά επεισόδια (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Την εμφάνισή τους, μετά τη χθεσινή επίθεση σε ομάδες αναρχικών, έκαναν μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡΑΣ) έξω από το Πολυτεχνείο, το πρωί της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο 15 Νοέμβρη, πριν ανοίξουν οι πύλες του Πολυτεχνείου και ξεκινήσει ο τριήμερος εορτασμός, μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.) πραγματοποίησαν επίθεση σε άτομα του αναρχικού χώρου τα οποία βρίσκονταν στο κτήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι από τις συγκρούσεις υπήρξαν τρεις τραυματισμοί. Τα τραυματισμένα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, συνελήφθησαν με κατηγορίες που αφορούν στον νόμο περί όπλων και φθορές.

Με ανάρτησή του στα social media, ο γενικός γραμματέας του Μέρα 25 ανακοίνωσε ότι σταματάει την συνεργασία του με την ΑΡΑΣ, μετά τα χθεσινά επεισόδια.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ