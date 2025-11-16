Μέλη της ΑΡΑΣ εμφανίστηκαν στο Πολυτεχνείο μετά τα χθεσινά επεισόδια (βίντεο)

Την εμφάνισή τους, μετά τη χθεσινή επίθεση σε ομάδες αναρχικών, έκαναν μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡΑΣ) έξω από το Πολυτεχνείο, το πρωί της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο 15 Νοέμβρη, πριν ανοίξουν οι πύλες του Πολυτεχνείου και ξεκινήσει ο τριήμερος εορτασμός, μέλη της Αριστερής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης (ΑΡ.Α.Σ.) πραγματοποίησαν επίθεση σε άτομα του αναρχικού χώρου τα οποία βρίσκονταν στο κτήριο.

[Αθήνα] Προκλητική εμφάνιση των πεμπτοφαλαγγιτών της ΑΡΑΣ σήμερα το πρωί στο Πολυτεχνείο, μετά τη δολοφονική επίθεση που εξαπέλυσαν χτες στο Πολυτεχνείο



Το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι και οχι οι ρουφιάνοι και προσκυνημένοι #antireport #laf_portal pic.twitter.com/jmDjoyRfFs— Land & Freedom (@laf_portal) November 16, 2025

Σημειώνεται ότι από τις συγκρούσεις υπήρξαν τρεις τραυματισμοί. Τα τραυματισμένα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, συνελήφθησαν με κατηγορίες που αφορούν στον νόμο περί όπλων και φθορές.

Με ανάρτησή του στα social media, ο γενικός γραμματέας του Μέρα 25 ανακοίνωσε ότι σταματάει την συνεργασία του με την ΑΡΑΣ, μετά τα χθεσινά επεισόδια.